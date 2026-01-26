Huelva acoge el lanzamiento del proyecto europeo AGREE para poner en valor las grandes expediciones náuticas atlánticas

Huelva será esta semana el escenario del lanzamiento del proyecto europeo AGREE (Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area), una iniciativa de cooperación transnacional destinada a poner en valor el legado histórico, cultural y patrimonial de las grandes expediciones náuticas del Atlántico desde una perspectiva europea y de turismo sostenible.

El evento se celebrará del 27 al 29 de enero y reunirá en la ciudad a representantes de entidades socias procedentes de España, Portugal, Francia e Irlanda. El programa combina reuniones técnicas de coordinación, visitas a espacios vinculados a las expediciones atlánticas y sesiones de trabajo centradas en la planificación estratégica, la gobernanza y la comunicación del proyecto.

La jornada central, el miércoles 28 de enero, estará abierta al público y se articulará en torno a la Conferencia Inaugural ‘Grandes Expediciones Atlánticas desde una Perspectiva de Red’, que tendrá lugar en el Aula de Grados de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, en el Campus de El Carmen. En ella, académicos y expertos analizarán la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial compartido por los territorios atlánticos y la creación de una red de cooperación en torno a estas rutas históricas.

El programa abordará la presentación del proyecto AGREE, la constitución de su Comité Científico Consultivo y de una futura Asociación Atlántica, además de ponencias y grupos de trabajo sobre comunicación, interpretación cultural y el desarrollo de un nuevo Itinerario Cultural Atlántico. También se analizará el papel histórico de los marinos onubenses en las grandes expediciones oceánicas y su proyección desde una visión contemporánea y europea.

El proyecto AGREE tiene como objetivo crear la Red Atlántica para la Valorización de las Grandes Expediciones Náuticas, aplicando el marco de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y promoviendo un modelo de turismo azul sostenible, innovador y de calidad. Contempla acciones piloto en Huelva, Lagos y Sines (Portugal), así como en la región francesa de Ouest Charente – Pays du Cognac.

Liderado por la Diputación Provincial de Huelva, el proyecto cuenta con un presupuesto de 2,38 millones de euros y está cofinanciado al 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico.