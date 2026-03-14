Palos revive el Descubrimiento con su Feria Medieval

Palos de la Frontera celebra este fin de semana la XXIV Feria Medieval del Descubrimiento, una cita que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo y que volverá a transformar el casco urbano del municipio en un escenario ambientado en el siglo XV.

Durante dos jornadas, las calles de la localidad se llenarán de mercado medieval, espectáculos, música, talleres, torneos y recreaciones históricas que permitirán a vecinos y visitantes revivir uno de los episodios más importantes de la historia local.

La feria conmemora el 533 aniversario del regreso de las carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos tras el primer viaje de Cristóbal Colón, un acontecimiento profundamente vinculado a la identidad del municipio y a su papel en la historia del Descubrimiento de América.

Con esta celebración, Palos de la Frontera recrea el ambiente de finales del siglo XV, cuando los marineros regresaron tras la expedición colombina, convirtiendo las calles en un espacio lleno de animación y actividad. La programación está pensada para que el público encuentre continuamente espectáculos, puestos artesanales y actividades culturales a lo largo de todo el recorrido.

La Feria Medieval del Descubrimiento se ha consolidado con los años como uno de los eventos más atractivos del calendario cultural del municipio y como un reclamo turístico que cada edición atrae a numerosos visitantes interesados en disfrutar de la historia, la cultura y el ambiente festivo de esta recreación histórica.