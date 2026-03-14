Paymogo celebra la Feria del Gurumelo este fin de semana

La localidad onubense de Paymogo acoge desde este viernes y hasta el domingo la XXII Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo, una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario en la provincia y uno de los principales planes para disfrutar del fin de semana en la comarca del Andévalo.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un evento que gira en torno al gurumelo, uno de los productos más apreciados de la gastronomía de la zona, y que combina cocina, tradición, cultura y convivencia en un ambiente festivo que además refuerza los lazos entre España y Portugal.

La programación incluye numerosas actividades dirigidas a todos los públicos, entre ellas showcookings en directo con elaboraciones basadas en este apreciado hongo, degustaciones gastronómicas, un mercado de productos locales y artesanía, así como conciertos y actuaciones musicales que animarán las jornadas.

Además, la feria contará con propuestas específicas para el público infantil, convirtiéndose en una cita pensada para toda la familia y en una oportunidad para descubrir la riqueza gastronómica y cultural del territorio.

Con esta nueva edición, Paymogo vuelve a situarse como punto de encuentro para los amantes de la micología y la gastronomía tradicional, en una feria que cada año atrae a numerosos visitantes interesados en saborear uno de los productos más emblemáticos del campo onubense.