San Silvestre de Guzmán se adhiere a la Red Local de Acción en Salud para reforzar la promoción de hábitos saludables

La delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela María Caro López, ha suscrito con el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, la adhesión del municipio a la Red Local de Acción en Salud (RELAS), un programa impulsado por la Consejería de Salud y Consumo.

La incorporación a esta red permitirá al Ayuntamiento asumir un papel activo como referente en la promoción de la salud, aprovechando su cercanía con la ciudadanía para detectar los principales problemas de salud existentes en el municipio e identificar a los colectivos que requieren una intervención preferente, complementando así la labor que realizan los centros de salud.

A través de RELAS, las corporaciones locales pasan a coordinar y liderar las actuaciones de prevención, protección y promoción de hábitos de vida saludable en su territorio, integrando la acción de los distintos sectores implicados y favoreciendo un enfoque transversal en la mejora de la calidad de vida.

En el caso de San Silvestre de Guzmán, su inclusión en la red facilitará el abordaje de los problemas de salud de la población mediante la convergencia de recursos y agentes locales. Las estrategias y actuaciones planificadas quedarán recogidas, en una segunda fase del proyecto, en un plan local de salud de carácter plenamente municipal, diseñado para dar respuesta a las necesidades detectadas en el municipio.