Un curso abordará en Huelva cómo responder a la desinformación desde organizaciones e instituciones

El próximo 29 de enero se celebrará el curso “Integridad y confianza: cómo responder a la desinformación desde organizaciones e instituciones”, una acción formativa dirigida a equipos de comunicación, incidencia, voluntariado y relaciones institucionales de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

La iniciativa está organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Fundación Maldita, y se desarrollará en formato online, en horario de 10:00 a 12:30 horas.

Impartido por expertos de Maldita.es, el curso profundizará en las principales narrativas desinformadoras que afectan a la sociedad civil y ofrecerá estrategias para hacerles frente desde distintos ámbitos, además de presentar casos reales de organizaciones que han afrontado crisis de este tipo.

La formación se enmarca en la iniciativa “Europa frente a la desinformación, construyendo comunicación responsable”, impulsada por el Parlamento Europeo, cuyo objetivo es apoyar a organizaciones, instituciones y periodistas en la lucha contra la desinformación y en la promoción de contenidos de calidad.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado para el registro. El acceso a la sesión online se enviará a los participantes 24 horas antes del inicio del curso. Para más información, se puede contactar a través del correo comunicacion@maldita.es.