La UNED en Huelva oferta para mayores de 55 años la asignatura ‘Historia y patrimonio onubense’

El Centro Asociado de la UNED en Huelva presenta para este próximo curso académico dos novedades formativas. Por una parte, ofrecerá para los mayores de 55 años la posibilidad de matricularse en la asignatura ‘Historia y patrimonio onubense’ y de otra, y para todos los interesados, oferta cursos preparatorios presenciales para la obtención de certificaciones oficiales de inglés.

La diputada de Cultura de la Diputación, Gracia Baquero, quien ha estado presente en la presentación de estos cursos junto al director de la UNED en Huelva, Francisco Jiménez; el profesor que impartirá las clases de UNED Senior, José Orihuela, y la secretaria general del Centro Asociado, Paloma González, ha expresado “el firme apoyo” de la institución provincial a la UNED “porque creemos firmemente que la educación es la mejor inversión a cualquier edad”. Nunca es tarde, ha añadido la diputada, “para crecer y para disfrutar de la experiencia de compartir el conocimiento. La educación abre camino y estos cursos son una puerta abierta para aprovecharlo”.

Dentro del programa UNED Sénior, dirigido a las personas mayores de 55 años que deseen seguir aprendiendo y enriqueciendo sus conocimientos en diferentes ámbitos, se está ofertando desde el pasado 1 de septiembre la asignatura ‘Historia y patrimonio onubense’, que se impartirá en el primer cuatrimestre, de octubre a enero, y en el segundo cuatrimestre de febrero a mayo. El periodo de matrícula está abierto hasta el 31 de octubre.

Para Francisco Jiménez, “se trata de un curso en el que no hace falta tener ninguna titulación académica para realizarlo y con el que pretendemos conocer la evolución histórica y cultural de la provincia de Huelva y de nuestra capital. Valorar el patrimonio de Huelva es la función social que queremos conseguir con esta asignatura”.

El curso, impartido por José Orihuela, trata de profundizar en el conocimiento de la evolución histórica y cultural de la provincia de Huelva, sin excluir tampoco su patrimonio natural. A través de un recorrido por sus diferentes etapas históricas y el análisis de su valioso patrimonio arqueológico, artístico, arquitectónico, cultural y natural, el alumnado adquirirá herramientas para comprender y valorar el legado local y provincial.

Las clases se desarrollarán los jueves de 18 a 20 horas y la metodología combina exposiciones, recursos audiovisuales y actividades participativas que favorecen un aprendizaje activo y el desarrollo de un sentido de identidad y pertenencia. Esta propuesta responde a una demanda creciente en los centros UNED Sénior, donde el estudio del patrimonio regional despierta gran interés y compromiso social. La función social de este curso es evidente, pues ayudará no solo a valorar el patrimonio, sino también a generar una conciencia sobre la necesidad de preservarlo

Por otra parte, la UNED ofrecerá también, para este periodo académico 25/26, cursos preparatorios presenciales para la obtención de certificaciones oficiales de inglés: Aptis General (niveles B1 y B2) y Trinity (niveles B1 y B2). Estos cursos, impartidos por Alicia Infante, están dirigidos a personas interesadas en mejorar su competencia lingüística con vistas a presentarse a los exámenes oficiales, y comenzarán en el mes de octubre.

El proceso de matrícula, que está abierto hasta el próximo 15 de octubre, es completamente on line, y los estudiantes cuentan con el respaldo del Centro Asociado, que ofrecen asesoramiento académico y profesional a lo largo de toda la formación.