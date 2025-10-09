Un incendio arrasa medio centenar de chabolas en un asentamiento de Palos de la Frontera

Un incendio declarado esta madrugada en un asentamiento de infraviviendas de Palos de la Frontera ha arrasado entre 50 y 60 chabolas, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, dependiente de la Junta. El fuego, que se inició en torno a las 4:20 horas, movilizó de inmediato a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y servicios sanitarios del 061.

Las primeras llamadas alertaban de un gran incendio en el Polígono Industrial San Jorge, donde se ubica uno de los asentamientos más extensos de la provincia. A la llegada de los equipos de emergencia, las llamas se extendían con rapidez entre las chabolas, construidas en su mayoría con materiales muy inflamables, lo que dificultó las labores de extinción.

Los bomberos lograron finalmente controlar y perimetrar el fuego, que ha quedado ya extinguido. Según las primeras estimaciones, entre 50 y 60 infraviviendas se han visto afectadas, muchas de ellas completamente calcinadas.

Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a una mujer de 46 años por una crisis de ansiedad, sin que fuera necesario su traslado al hospital. No se han registrado más heridos.

Las autoridades locales y autonómicas estudian ahora medidas de apoyo a las personas afectadas, que han perdido sus pertenencias en el incendio. Cruz Roja ha desplegado un dispositivo de asistencia para ofrecer agua, mantas y primeros auxilios a los damnificados.