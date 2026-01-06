La UME interviene en Matalascañas ante el riesgo estructural del edificio Alcotán

La Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó en la noche de ayer a la playa de Matalascañas tras atender la solicitud urgente del Ayuntamiento de Almonte, motivada por el grave riesgo estructural detectado en el edificio Alcotán.

La intervención se produce después de que los informes técnicos municipales y la evolución del fuerte temporal marítimo confirmaran que el mar ha alcanzado los cimientos del inmueble, comprometiendo seriamente su estabilidad. Esta situación eleva el nivel de riesgo tanto para las personas como para el entorno urbano colindante, ante la posibilidad de un colapso estructural.

Los efectivos de la UME realizaron una inspección técnica de la zona con el objetivo de evaluar el alcance de los daños y analizar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en este punto del litoral onubense, uno de los más sensibles tras los últimos episodios de fuerte oleaje.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se ha destacado la rapidez de respuesta y el compromiso de la Unidad Militar de Emergencias, agradeciendo su intervención en un momento especialmente delicado para la playa de Matalascañas, donde la prioridad es proteger a la población y minimizar los riesgos derivados del deterioro de las infraestructuras afectadas por el temporal.