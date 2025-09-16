Últimos retoques para estrenar la renovada imagen del parque Ernesto Deligny en Corrales

Las obras de renovación del parque Ernesto Deligny, en Corrales, han entrado en su fase final. El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana Mora, el concejal de Urbanismo, Samuel Murillo, y la concejala de Infancia, Josefa Arenas, visitó el parque para supervisar el desarrollo de los trabajos que abarcan 1.800 metros cuadrados y suponen una transformación integral de la infraestructura.

Entre las novedades, destacan un columpio de dos plazas y varios juegos de aventuras con torres y toboganes, que estarán disponibles para el disfrute de los niños en los próximos días, con la inauguración oficial del parque.

Esta intervención se suma a la reforma del parque de la Solidaridad, sumando ambas actuaciones un total de 182.000 euros de inversión municipal, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y fomentar el ocio y la recreación infantil en el municipio.