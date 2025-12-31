La Guardia Civil detiene a una persona por empadronamientos fraudulentos en Rosal de la Frontera

La Guardia Civil ha detenido en Rosal de la Frontera a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras una investigación relacionada con empadronamientos irregulares en la localidad.

La investigación se inició al detectarse posibles anomalías en el padrón municipal. Las gestiones realizadas permitieron constatar que el detenido presuntamente empadronaba en su propio domicilio a personas inmigrantes que no residían realmente en él, con el objetivo de facilitarles el acceso indebido a ventajas administrativas, como la tramitación de permisos de residencia y trabajo.

Durante el desarrollo de las actuaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que algunas de las personas empadronadas habrían abonado cantidades de entre 300 y 1.000 euros a cambio de estos empadronamientos fraudulentos.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha investigado también a dos personas por su presunta colaboración en el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Asimismo, quince personas empadronadas han sido investigadas por un presunto delito de falsedad documental, al constar su inscripción en el padrón sin residir efectivamente en el domicilio declarado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de la Tribunal de Instancia de Aracena, en funciones de guardia.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Guardia Civil, centrado en la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios ilegales. El Instituto Armado ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y con la persecución de quienes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes para obtener beneficios ilícitos.