El sorteo de San Valentín de la ONCE reparte 280.000 euros entre Palos de la Frontera y Aljaraque

El sorteo del fin de semana de la ONCE, celebrado este sábado y dedicado a San Valentín, ha dejado un total de 280.000 euros en la provincia de Huelva, concretamente en las localidades de Palos de la Frontera y Aljaraque.

En Palos de la Frontera, el vendedor Pablo Mateos repartió 160.000 euros tras vender ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Visiblemente emocionado, reconocía estar “súper nervioso” y calificaba el momento como “una alegría muy grande”, mientras compartía la noticia con sus clientes habituales. Mateos cumplirá en abril tres años como vendedor de la ONCE y destacaba su satisfacción por los agraciados: “Me alegro muchísimo por ellos, es excelente que les haya tocado”.

Por su parte, Manuel Pérez, vendedor desde hace siete años, distribuyó otros seis cupones premiados con 20.000 euros en Aljaraque, lo que supone 120.000 euros más para la localidad. “No me lo esperaba, es una alegría para todo el pueblo. Me alegro muchísimo por la gente a la que se lo haya dado, estoy encantado”, afirmaba tras conocer el resultado.

El sorteo especial de San Valentín vuelve así a sembrar ilusión en la provincia, dejando una inyección económica que, además del premio, ha traído sonrisas y celebración entre los afortunados onubenses.