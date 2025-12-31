Un fallecido en un accidente de tráfico en la A-492 a su paso por Aljaraque

Una persona ha fallecido en un grave accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde de este martes en el término municipal de Aljaraque, según ha informado el servicio 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en la carretera A-492, a la altura del kilómetro 7 en sentido Cartaya. Minutos antes de las 16:00 horas, el teléfono único de emergencias ha recibido varias llamadas alertando de un accidente en el que un turismo se había salido de la vía, había colisionado contra un pino, volcado y comenzado a arder con una persona atrapada en su interior.

De inmediato, desde la sala coordinadora del 1-1-2 se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han confirmado que la víctima tuvo que ser excarcelada por los bomberos, resultando finalmente fallecida. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la persona ni las circunstancias exactas del accidente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del siniestro.