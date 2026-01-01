El 112 coordina 141 emergencias en la provincia de Huelva durante Nochevieja y el inicio de 2026

El servicio 112 Andalucía ha coordinado un total de 141 emergencias en la provincia de Huelva durante la celebración de Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo, en el periodo comprendido entre las 15:00 horas del 31 de diciembre y las 06:00 horas del 1 de enero.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del balance regional del servicio, que gestionó 2.141 emergencias en toda Andalucía, un 4,03% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el elevado uso del teléfono único europeo de emergencias durante una de las noches con mayor actividad del año.

En el conjunto de la comunidad autónoma, los avisos más numerosos estuvieron relacionados con asistencias sanitarias, con 694 incidencias, seguidos de los casos de seguridad ciudadana, con 524 avisos. A continuación se situaron los incendios, incidencias de tráfico, avisos relacionados con animales y accidentes de circulación, además de otras actuaciones vinculadas a servicios sociales, rescates y anomalías en suministros básicos.

Por provincias, Huelva se situó entre las que registraron un menor volumen de emergencias, con 141 incidencias, una cifra similar a la de Jaén (140), y por debajo de Almería, Córdoba o Granada. En cuanto a la capital onubense, se contabilizaron 42 avisos, manteniéndose también en la franja baja del recuento por capitales andaluzas.

La franja horaria con mayor actividad para el 1-1-2 se concentró entre las 00:00 y la 01:00 horas, cuando se llegaron a coordinar 190 emergencias en Andalucía, coincidiendo con el inicio del Año Nuevo.

Coincidiendo con este balance, el 1 de enero se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, integrada por el servicio 1-1-2 y considerada la mayor de España en medios y recursos. El teléfono 1-1-2, gratuito y multilingüe, permanece operativo las 24 horas del día durante todo el año para atender emergencias sanitarias, de seguridad ciudadana, incendios y protección civil, garantizando una respuesta rápida y coordinada también en la provincia de Huelva.