Trigueros se vuelca con San Antonio Abad en una jornada marcada por la tradición y la devoción

El municipio de Trigueros se ha volcado este sábado con su patrón, San Antonio Abad, en una de las jornadas más señaladas de sus fiestas, vivida con intensa participación vecinal y profundo arraigo popular.

La programación se desarrolló siguiendo el orden tradicional, comenzando con la bendición de los animales, a la que siguieron la procesión de Tercia y la función principal, actos que reflejan la fuerte vinculación del pueblo con esta celebración centenaria.

A las 13.24 horas, San Antonio Abad inició su esperada salida procesional para recorrer las calles de Trigueros. Durante hoy y mañana, el patrón visitará todas y cada una de las casas del municipio, manteniendo una tradición única que forma parte de la identidad local.

La imagen no será recogida hasta la tarde noche del lunes 26, prolongando así unas fiestas que, un año más, han unido a todo un pueblo en torno a su santo protector.