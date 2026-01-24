Trigueros se vuelca con su patrón en las fiestas de San Antonio Abad

La localidad de Trigueros vive desde hoy los días más intensos de las fiestas en honor a San Antonio Abad, una de las celebraciones más arraigadas y singulares de su calendario festivo.

Con el inicio de los actos centrales, el municipio se sumerge en unas jornadas marcadas por la devoción, la tradición y la convivencia, en las que vecinos y visitantes se echan a la calle para acompañar al patrón. Tras semanas de preparativos y celebraciones previas, Trigueros afronta ahora los días grandes con el ambiente festivo plenamente instalado en sus calles.

Las fiestas de San Antonio Abad vuelven a situar a Trigueros como referente cultural y popular de la provincia, reafirmando una tradición que forma parte de la identidad colectiva del municipio y que cada año se vive con especial intensidad.