Trigueros se vuelca con su patrón en las fiestas de San Antonio Abad
Los días grandes de la celebración llegan para unas fiestas únicas
La localidad de Trigueros vive desde hoy los días más intensos de las fiestas en honor a San Antonio Abad, una de las celebraciones más arraigadas y singulares de su calendario festivo.
Con el inicio de los actos centrales, el municipio se sumerge en unas jornadas marcadas por la devoción, la tradición y la convivencia, en las que vecinos y visitantes se echan a la calle para acompañar al patrón. Tras semanas de preparativos y celebraciones previas, Trigueros afronta ahora los días grandes con el ambiente festivo plenamente instalado en sus calles.
Las fiestas de San Antonio Abad vuelven a situar a Trigueros como referente cultural y popular de la provincia, reafirmando una tradición que forma parte de la identidad colectiva del municipio y que cada año se vive con especial intensidad.