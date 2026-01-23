Almonte supervisa las obras de emergencia para recuperar el paseo marítimo de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte supervisa el avance de las obras de emergencia iniciadas para la recuperación del paseo marítimo de Matalascañas, gravemente afectado por los últimos temporales. El alcalde, Francisco Bella, acompañado por concejales de las áreas implicadas, ha visitado las zonas más dañadas para comprobar el inicio de las actuaciones de reconstrucción impulsadas por el Consistorio.

Durante la visita, el primer edil ha subrayado que la hoja de ruta para la recuperación del paseo marítimo ha sido asumida y liderada por el Ayuntamiento de Almonte ante la necesidad de dar una respuesta inmediata a la situación generada por los temporales. De forma paralela, continúan los trabajos de regeneración de arena que está ejecutando el Ministerio, que ya se están desplazando hacia los puntos más críticos del litoral.

Francisco Bella ha explicado que en este enclave se actuará tanto para reparar los daños provocados por la DANA de 2024 como para ejecutar la obra de emergencia propiamente dicha, una intervención que cuenta con una inversión aproximada de 10 millones de euros. Según las previsiones municipales, estas actuaciones permitirán que el paseo marítimo pueda estar nuevamente disponible en un plazo estimado de entre cuatro y cinco meses.

El Ayuntamiento ha decidido asumir esta actuación con recursos propios para garantizar una respuesta rápida, confiando en que el resto de administraciones implicadas contribuyan a paliar el importante esfuerzo económico que está realizando el municipio. El alcalde ha destacado que la intervención permitirá cerrar tres frentes clave para Matalascañas: el económico, al proteger el sustento de numerosas familias; el de la seguridad, especialmente para vecinos y viviendas del entorno; y el ambiental, en un enclave de especial sensibilidad vinculado al entorno de Doñana.

Por su parte, el delegado de MAB Obras Públicas, Joaquín Pérez, ha señalado que desde el primer aviso de emergencia la empresa movilizó maquinaria pesada para consolidar el litoral, el paseo marítimo y las viviendas, y que actualmente se están definiendo los detalles técnicos de ejecución junto a expertos en ingeniería marítima para garantizar soluciones duraderas y una ejecución ágil.

El alcalde ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento a la colaboración institucional, insistiendo en que esta debe traducirse en decisiones concretas y apoyo efectivo sobre el terreno. En este sentido, ha recalcado la importancia de que las administraciones con competencias en el litoral conozcan de primera mano la situación real de Matalascañas para dimensionar correctamente la urgencia de la actuación.

El Consistorio ha concluido reafirmando su compromiso de seguir avanzando en la recuperación del paseo marítimo, con el objetivo de que Matalascañas pueda afrontar la próxima temporada de verano con normalidad y volver a contar con una infraestructura esencial para la vida social, económica y ambiental del municipio.