Giahsa aprueba un presupuesto de casi 116 millones para 2026 centrado en la sostenibilidad y la eficiencia

El Consejo de Administración de Giahsa ha aprobado el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2026, que asciende a 115.921.851 euros, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económico-financiera de los servicios del Ciclo Integral del Agua y de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), asegurar la estabilidad y el bienestar de la plantilla y cumplir con los compromisos financieros heredados de la anterior dirección.

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS), Diego del Toro, ha definido las cuentas como “unos presupuestos realistas y responsables”, en los que, según ha señalado, “se aprecia claramente el cambio profundo en el modelo de gestión”, destacando además el importante esfuerzo de contención del gasto para ganar en operatividad y eficiencia.

En este contexto, Del Toro ha explicado que los gastos financieros alcanzaron los 15 millones de euros en 2025 y que en 2026 se elevarán hasta los 18,7 millones de euros, como consecuencia de los compromisos asumidos en etapas anteriores. Pese a ello, ha subrayado un ahorro cercano al millón de euros en gastos operativos gracias a una gestión más eficiente y a un mayor control del gasto.

Por su parte, el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha señalado que el presupuesto se sustenta en un proceso técnico riguroso que integra planificación del gasto, contabilidad analítica actualizada y coordinación interna, incorporando además las obligaciones derivadas del acuerdo de refinanciación firmado en 2022.

El presupuesto de 2026 supone un incremento del 3,68 por ciento respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por el aumento de los pagos financieros y por el impulso de las inversiones, que superarán los 13,5 millones de euros. Estas actuaciones se destinarán a infraestructuras hidráulicas, mejoras en el área de RSU, proyectos de digitalización y acciones de comunicación y educación ambiental.

Entre las inversiones estratégicas figuran la renovación y mejora de la EDAR de San Juan del Puerto y la mejora de la red de distribución entre Almonte y Rociana del Condado, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el apartado de gastos, las cuentas contemplan 31,6 millones de euros en compras, 18,6 millones en servicios exteriores y 29,8 millones destinados a personal. Según Ponce, el ejercicio se desarrollará en un escenario de estabilidad moderada, aunque condicionado por la creciente presión normativa y el encarecimiento de costes, especialmente en energía, productos químicos y contratos externos.

El director de la empresa ha concluido señalando que los principales retos de 2026 pasan por contener los costes energéticos y de mantenimiento, adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias y reforzar la gestión del talento en un entorno cada vez más tecnificado.