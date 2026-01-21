Cortada la N-433 en Jabugo por un accidente entre dos camiones

La carretera N-433 permanece cortada al tráfico en el kilómetro 107, a la altura de Jabugo, como consecuencia de un accidente registrado entre dos camiones.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, se ha establecido un desvío obligatorio por las carreteras HU-8112 y HU-8109, mientras que como itinerario alternativo se recomienda utilizar la N-435.

Desde los servicios de tráfico se solicita a los conductores que extremen la precaución y atiendan a la señalización habilitada en la zona, mientras continúan las labores de atención al accidente y restablecimiento de la circulación.