Trigueros presenta una Navidad cargada de luz, ilusión y actividades para todos

La localidad de Trigueros ha dado a conocer su programación navideña para este año, una campaña diseñada para vivir la Navidad “con fuerza, luz e ilusión”, según ha destacado la diputada de Cultura y concejala del Ayuntamiento, Gracia Baquero, durante la presentación celebrada en la Diputación Provincial de Huelva. Más de cuarenta actividades culturales, deportivas, solidarias y festivas se desarrollarán en el municipio desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, repartidas por plazas, calles y espacios emblemáticos como el Antiguo Convento del Carmen, el Antiguo Colegio Santa Catalina o la Plaza de la Constitución, epicentro de gran parte de los actos.

El programa, organizado de manera conjunta entre el Ayuntamiento, asociaciones locales, hermandades, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, refleja el carácter participativo y cooperativo de la Navidad en Trigueros. Baquero destacó la importancia del encendido del alumbrado navideño el 5 de diciembre, que este año tendrá un significado especial, ya que serán las madres voluntarias de la iniciativa “Nunca te rindas, Ángel” y la familia del pequeño quienes prenderán la luz que iluminará las calles del municipio, un gesto cargado de esperanza y solidaridad.

El concejal de Cultura, Benito Conde, señaló que el lema de este año, “La Navidad late en Trigueros”, simboliza el latido colectivo de la comunidad, nacido de las tradiciones, asociaciones y la participación de niños, jóvenes y mayores. Entre las actividades previstas, destacan iniciativas culturales como teatro escolar y actividades del CLIA, momentos de convivencia intergeneracional bajo el título “Herencia de Navidad: Tradiciones que perduran”, pasacalles, actuaciones musicales y deportivas, así como la tradicional Cabalgata de la Ilusión que cerrará la programación el 5 de enero.

La vertiente solidaria también tiene un papel protagonista, con acciones vinculadas a la campaña “Nunca te rindas, Ángel” y actividades destinadas a recaudar fondos y concienciar sobre distintas causas. Además, la participación vecinal se refleja en la decoración especial de la calle Los Cántaros, que ofrecerá un recorrido lleno de color y luz, contribuyendo a crear un ambiente navideño único en el municipio.

Conde invitó a vecinos de Trigueros y de toda la provincia a disfrutar de esta programación, que combina tradición, creatividad, cultura y solidaridad, y que busca hacer de cada día de diciembre y enero una celebración en comunidad. La campaña navideña de Trigueros se perfila así como un programa diverso, emotivo y profundamente participativo que pretende acercar la magia de la Navidad a todos los rincones del municipio.