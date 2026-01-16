Trigueros enciende sus tradicionales Candelas del Santo en honor a San Antonio Abad

Trigueros se ilumina esta noche con la celebración de las Candelas del Santo, una tradición ancestral que cada 16 de enero convierte las calles del municipio en un espectáculo de luz y fuego en honor a San Antonio Abad, patrón del pueblo y de los animales.

La fiesta de las Candelas, que se celebra desde tiempos inmemoriales como víspera de la onomástica del santo, tiene como eje la quema simultánea de numerosos haces de ramas (normalmente de carrasca, lentisco y olivo) distribuidos por distintos puntos del casco urbano. Esta costumbre milenaria no solo ofrece un impresionante despliegue visual, sino que también simboliza la luz, la purificación y la unión comunitaria en torno a una tradición que une a vecinos y visitantes.

La noche del 16 de enero marca así el inicio del ambiente festivo que culminará con las fiestas patronales, programadas para finales de mes, en las que destacan actos como la procesión del santo por las calles durante más de 30 horas y las tradicionales “tiradas” de panes, jamones, roscas y otros productos desde los balcones al paso de la imagen.

Las Candelas del Santo son, junto con las novenas y otros rituales en torno a San Antonio Abad, una muestra del fuerte arraigo cultural y religioso de esta celebración en Trigueros, que cada año reúne a numerosos participantes y mantiene viva una de las tradiciones más queridas de la provincia de Huelva.