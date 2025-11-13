Trigueros celebra el 12 de diciembre la gala ‘Nunca te rindas, Ángel’ para apoyar la lucha de un niño con síndrome de FIRES

El Teatro Municipal de Trigueros acogerá el viernes 12 de diciembre la gala benéfica ‘Nunca te rindas, Ángel’, una cita musical y solidaria organizada para recaudar fondos destinados al tratamiento médico del pequeño Ángel, un niño triguereño de seis años que padece síndrome de FIRES, una enfermedad neurológica rara y devastadora.

El evento, presentado esta mañana en la Diputación de Huelva, ha contado con la presencia de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Trigueros, Benito Conde; los padres del niño, Vicente y Ángela; y las representantes del grupo de voluntarias que impulsa la iniciativa, María del Carmen Rafallo y María Oliva.

Durante su intervención, la diputada Gracia Baquero ha destacado “la enorme lección de humanidad que supone esta iniciativa”, agradeciendo “a la familia de Ángel, a las voluntarias y al pueblo de Trigueros por su compromiso, su fuerza y su ejemplo de solidaridad”. “Esta gala no solo es un espectáculo, es un acto de amor, es la muestra de que Huelva es una provincia solidaria, sensible y capaz de volcarse con quienes más lo necesitan”, ha subrayado.

Baquero ha puesto en valor especialmente “la implicación incansable de las voluntarias que han convertido la preocupación en acción” y la generosidad de los artistas que participarán de manera altruista, entre ellos Laura Oliva, Lucía Beltrán, Fernando Caro, Sebastián Cruz, Paco Cruzado, Manguara, Desiré Pérez, Marta Gómez, Rafael Rodríguez, Manu Morano, Nico Pérez, Manuel G. ‘Lata’, Miguel Millares, Nerea Pérez, la Academia ‘Toma que Toma’, y de manera muy especial la cantaora Argentina, “que ha hecho un hueco en su agenda para sumarse a esta causa con enorme sensibilidad y compromiso”.

Por su parte, el concejal Benito Conde ha resaltado el papel del Ayuntamiento de Trigueros “como institución más cercana a la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de acompañar, facilitar y fortalecer iniciativas solidarias como esta, nacidas del corazón del propio pueblo”.

“Todo comenzó con el gesto sencillo de unas madres que quisieron tender la mano y hoy se ha convertido en una auténtica ola de generosidad que recorre no solo Trigueros, sino toda la provincia. Trigueros demuestra una vez más que cuando se une, no tiene límites”, ha afirmado Conde.

Visiblemente emocionada, Ángela Sánchez, madre del pequeño, ha detallado la situación de su hijo y la importancia de la ayuda que están recibiendo: “Ángel sufre una enfermedad neurológica muy grave, el síndrome de FIRES, por la que padece ataques epilépticos diarios y necesita cuidados las 24 horas. Solo hay 17 casos en toda España y este es el primero en Huelva”. Por ello, “cada gesto nos da fuerza para seguir adelante, por lo que doy las gracias por el apoyo de todo un pueblo y por dar visibilidad a esta enfermedad tan poco conocida”, ha indicado.

En nombre de las voluntarias, María del Carmen Rafallo ha recordado que la campaña solidaria, nacida del afecto hacia la familia, “tiene como objetivo recaudar los 70.000 euros necesarios para una intervención quirúrgica que podría mejorar hasta un 50% la calidad de vida del pequeño”. “Trigueros se ha volcado, pero también se están sumando otras localidades de la provincia e incluso de fuera, y desde aquí hacemos un llamamiento a empresas y particulares para que colaboren, porque cada aportación cuenta y el tiempo corre en contra”, ha incidido.

Por su parte, otra de las madres voluntarias, María Oliva, ha subrayado que la organización “trabaja con entusiasmo para que la gala del 12 de diciembre sea un momento culminante de esta campaña que nació del amor y se ha convertido en una gran cadena de solidaridad”. “Todos los artistas han dicho sí sin pedir nada a cambio y eso es algo que emociona y que demuestra la calidad humana de la gente de esta tierra”, ha destacado.

Además de la gala benéfica, la campaña ‘Nunca te rindas, Ángel’ incluye la venta de camisetas, pulseras, llaveros y papeletas para una gran cesta solidaria, que se sorteará el 28 de diciembre. También se ha habilitado una fila cero y un número de cuenta bancaria para donaciones, disponibles en las redes sociales del proyecto (Instagram, Facebook y TikTok: “Nunca te rindas, Ángel”).

Desde la Diputación y el Ayuntamiento de Trigueros se ha hecho un llamamiento conjunto a la ciudadanía para sumarse a esta causa solidaria, asistir a la gala y difundir la campaña.

“Cada entrada, cada palabra de aliento, cada gesto de apoyo es una muestra del cariño de toda una provincia hacia Ángel y su familia. Porque, como dice el lema de esta campaña, nunca hay que rendirse”, ha concluido la diputada.

N.º de Cuenta para fila 0 y donaciones: ES08 0182 5332 1902 0729 0683