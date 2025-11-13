La Policía Local de Aljaraque lanza una campaña para recordar la obligación de domiciliar correctamente los vehículos

La Policía Local de Aljaraque ha puesto en marcha una campaña informativa y de concienciación dirigida a los propietarios de vehículos para recordarles la obligación de tener el coche domiciliado en el mismo municipio donde estén empadronados.

La iniciativa, impulsada con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque, tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y al mismo tiempo informar a los vecinos de las ventajas de mantener actualizados los datos de sus vehículos ante la Dirección General de Tráfico (DGT). Según establece la ley, los propietarios disponen de 15 días para comunicar cualquier cambio de domicilio.

Desde el Consistorio se recuerda además que el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (el conocido “sello del coche”) es más económico en Aljaraque que en otros municipios del entorno. Un turismo medio de entre 12 y 15,99 caballos fiscales paga 130,93 euros, frente a los 143,88 euros de otras localidades, lo que supone un ahorro de casi un 10%. En el caso de los coches de mayor potencia, el ahorro puede superar los 20 euros anuales.

El Ayuntamiento anima a los vecinos que aún tengan su vehículo domiciliado fuera del municipio a acudir a las dependencias municipales, donde el trámite de cambio de domicilio es gratuito y puede realizarse en pocos minutos.

Además de suponer un ahorro económico, tener el vehículo correctamente registrado facilita recibir notificaciones importantes como los avisos de renovación del permiso de conducir o de la ITV, evitando sanciones.

La Policía Local recuerda, por último, que no tener actualizado el domicilio del vehículo constituye una infracción grave, según el artículo 30 del Reglamento General de Vehículos, y puede acarrear una multa de hasta 200 euros.