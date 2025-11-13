Palos de la Frontera refuerza la limpieza de imbornales en el Polígono San Jorge para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera está desarrollando una actuación de limpieza y mantenimiento de los imbornales situados en el Polígono Industrial San Jorge, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento ante la llegada de las lluvias.

Los trabajos se centran en la retirada de sedimentos, hojas y residuos acumulados en los puntos de drenaje, una tarea fundamental para evitar encharcamientos o posibles inundaciones en la vía pública.

Desde el Consistorio se destaca la importancia estratégica del Polígono San Jorge, que acoge a un gran número de empresas y recibe diariamente la afluencia de numerosos trabajadores y vecinos. Por ello, su conservación y mantenimiento son prioritarios, dentro del compromiso municipal por mantener en óptimas condiciones las infraestructuras locales.

Esta intervención forma parte del plan periódico de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento municipal, con el que el Ayuntamiento busca garantizar la seguridad, la funcionalidad y la comodidad de todos los usuarios del polígono y del entorno urbano.