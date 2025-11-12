Palos de la Frontera refuerza la limpieza y poda en la Avenida de Mazagón y el Parque de Mayores

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha iniciado estos días una campaña de limpieza y poda de mantenimiento en la Avenida de Mazagón y el Parque de Mayores, con el objetivo de mejorar la imagen de estos espacios y reforzar la seguridad de los vecinos ante la llegada del invierno.

La alcaldesa Milagros Romero, acompañada por el concejal de Jardines, Miguel Ángel Muñoz, y técnicos municipales, visitó las zonas para supervisar los trabajos realizados por los operarios del servicio de jardinería.

Con la ayuda de una grúa, los trabajadores municipales están dando forma y adecentando los árboles de la zona, además de revisar y restaurar las estructuras de hierro que sirven de soporte a la vegetación ornamental. Paralelamente, los pintores municipales están llevando a cabo labores de reparación y repintado, devolviendo su aspecto original a estos elementos y protegiéndolos del desgaste.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta poda preventiva es esencial de cara a los temporales, ya que la eliminación de ramas secas y la limpieza de la vegetación reduce el riesgo de caída de árboles o estructuras, garantizando así un entorno más seguro para los vecinos y viandantes.

A estas actuaciones se suma el tratamiento de las palmeras para combatir la plaga del picudo rojo, una medida que busca preservar el patrimonio vegetal de la localidad.

El consistorio subraya que estas labores forman parte del compromiso permanente del Ayuntamiento con la seguridad, la limpieza y el bienestar de los ciudadanos, y ha agradecido la implicación del servicio municipal de jardinería, cuya dedicación es clave para mantener Palos de la Frontera en perfectas condiciones durante todo el año.