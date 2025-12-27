La Hermandad Matriz celebra la última Sabatina del año en el Santuario del Rocío

Este sábado 27 de diciembre, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte anuncia la celebración de la última Sabatina del año, que tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío a las 19:00 horas. La eucaristía será oficiada por el Excmo. Sr. Mons. D. Santiago Gómez Sierra, y contará con la participación del Coro de Sanlúcar de Barrameda, encargado de la parte musical.

Tras la misa, se procederá a la ceremonia de bendición del conjunto de nuevos atributos diseñados por Chesco Fernández y realizados en el taller de orfebrería de Ricardo, de Sanlúcar de Barrameda, para honrar a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rocío. Este proyecto ha sido sufragado mediante suscripción popular de los devotos, cuyos detalles se pueden consultar en la web oficial de la Hermandad.

El acto continúa con un concierto a los pies de la Virgen, interpretado por la Orquesta de Cámara de Huelva, cerrando así una jornada cargada de devoción, música y tradición. La Hermandad invita a todos los hermanos, devotos y rocieros a participar y compartir este emotivo cierre de año.