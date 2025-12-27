Campofrío pone en valor su historia y patrimonio jacobeo con unas Jornadas enmarcadas en el proyecto Camino Vertical

La localidad serrana de Campofrío ha acogido unas Jornadas Jacobeas con el objetivo de difundir y acercar la historia y el patrimonio vinculados al Camino de Santiago y al Apóstol. La iniciativa ha sido organizada por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación de Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento de Campofrío y las asociaciones de Amigos del Camino, y se enmarca en el proyecto Camino Vertical, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Bajo el título La Huella de Santiago en Campofrío, el evento ofreció un amplio programa de actividades que incluyó conferencias divulgativas, visitas patrimoniales, una ponencia-concierto de música medieval, la actuación de un grupo de danzantes y degustaciones de la gastronomía típica de la zona. La jornada comenzó con un desayuno inaugural y un acto de bienvenida institucional, en el que se destacó la importancia de estas iniciativas para reforzar la identidad local y promover un modelo de turismo sostenible ligado al territorio.

Durante la mañana se celebraron distintas conferencias centradas en el significado histórico del Camino Sur Huelva–Zafra, la evolución de las rutas jacobeas y el patrimonio cultural asociado a Santiago. En ellas participaron la teniente de alcalde de Campofrío, Inmaculada González; Juan Carlos Castilla, de la Asociación de Amigos del Camino Sur Huelva-Zafra; y el arqueólogo Omar Romero de la Osa.

La programación continuó en la Parroquia de San Miguel Arcángel con una ponencia-concierto sobre las Cantigas de Santa María, a cargo del especialista en música medieval José Luis Pastor, acompañado por Ángeles Núñez al canto y percusiones. Tras el almuerzo tradicional peregrino en el Albergue Municipal, algunas actividades de la tarde tuvieron que adaptarse debido a las condiciones meteorológicas, como el paseo patrimonial teatralizado, que se desarrolló en la Casa de la Cultura.

La jornada concluyó con la actuación de un grupo de danzantes de San Bartolomé de la Torre en el pabellón cubierto, junto a una merienda tradicional con chocolate y dulces típicos. Desde la Diputación de Huelva se ha subrayado que estas jornadas contribuyen a recuperar y difundir la historia jacobea, implicar a la población local y proyectar los caminos históricos como una oportunidad de desarrollo socioeconómico para los municipios rurales, especialmente aquellos afectados por el reto demográfico.