Trece comunidades de regantes ven viable la presa de Alcolea

Las comunidades de regantes de Huelva, reunidas en Huelva Riega, han recordado que el agua que llenará la futura presa de Alcolea es la misma que llega al Paraje Natural de Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es Zona de Especial Protección para las Aves por lo que “no nos explicamos cómo se puede dudar de la calidad de las aguas de la presa”.

Puente de la Alcolea

“El argumento del Gobierno central de que no son aptas para el riego no se sustenta, puesto que es el mismo agua que baña Marismas del Odiel. ¿Estamos permitiendo la contaminación durante décadas con aguas que no son, ni siquiera, aptas para el riego de una de las marismas mareales más importantes?”, ha reflexionado el presidente de Huelva Riega, Fernando González.

Para Huelva Riega, “es incomprensible que se dude de la calidad de las aguas de la presa cuando tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, que contó con el consenso de todos, también de los colectivos ecologistas, para la que no hubo en su día alegaciones”.

Sobre los dos informes que la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha citado “para echar por tierra la calidad de las aguas de la presa de Alcolea”, Huelva Riega ha argumentado que “el primero, de la Universidad de Huelva, es de agosto de 2023, no actual, y se trata de un sumario de artículos anteriores al inicio de las obras de la presa de Alcolea”. No están por tanto actualizados, ni reflejan la realidad de la obra, “lo que nos hace sospechar que existan intereses detrás del informe”.

El segundo, el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), “se utiliza de excusa para no reanudar las obras de la presa, pero se da la circunstancia de que nunca ha sido encargado, ni presupuestado, por lo que no existe”. Para los regantes de Huelva “no pueden dos informes mal traídos, uno obsoleto y otro que no existe, tener más crédito que una DIA vigente, por estar en contra de la presa de Alcolea y de cualquier otra presa en España”.

Huelva Riega lo conforman la Comunidad de Regantes Sur-Andévalo, Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana; Comunidad de Regantes del Chanza y El Piedras, Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo, Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Comunidad de Regantes El Fresno, Comunidad de Regantes Andévalo Guadiana, Comunidad de Regantes Olivargas, Comunidad de Regantes Onuba, Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco, Comunidad de Regantes Valdemaría, Comunidad de Regantes El Fresno Guadalquivir y Comunidad de Regantes Condado.

La postura de la Junta de Andalucía

Precisamente ayer, el delegado de la Junta de Andalucía, José Manuel Correa, informó que la administración andaluza está trabajando "para dar solución lo más rápido posible" a los problemas de acidez por materiales pesados del caudal del Odiel para que el Gobierno pueda continuar con las obras de la Presa de Alcolea, toda vez que la ejecución de las actuaciones necesarias por parte del Ministerio para que no se siga tirando agua al mar" y que "esa agua que se recoge se embalse correctamente para poder darle el uso adecuado".

Así lo ha manifestado Correa, según recoge E. Press, en respuesta a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que indicó que el Estado "está comprometido en hacer la Presa de Alcolea, pero que pide a la Junta que limpie de ácidos y metales el cauce del Odiel para que esa agua sea apta para el regadío". Correa ha apuntado que "el tema de la posible acidez de esas aguas ha surgido recientemente" y ha reiterado que la Junta de Andalucía está trabajando en esta cuestión, toda vez que considera que "son compatibles ambas actuaciones".