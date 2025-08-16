La Diputación de Huelva abre el plazo de propuestas para los Galardones Deportivos 2025

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Deportes, ha habilitado una zona web para la presentación de propuestas a los Galardones Deportivos 2025, unos premios con los que se reconoce la excelencia, el esfuerzo y la constancia en el ámbito deportivo onubense.

Los galardones, recuperados el pasado año tras casi una década sin celebrarse, distinguen no solo a los deportistas de la provincia, sino también a entrenadores, clubes, árbitros, federaciones, entidades, empresas y ayuntamientos que, con su trabajo y dedicación, contribuyen a impulsar la práctica deportiva en los municipios onubenses.

En el formulario disponible en la dirección https://acortar.link/p0qG3B, los interesados pueden realizar hasta catorce propuestas diferentes, entre ellas las categorías de deportista masculino, deportista femenina, deportista adaptado, club deportivo, entrenador/a, evento deportivo, juez-árbitro, comunicación, apoyo empresarial, proyección masculina, proyección femenina, deporte municipal, una vida dedicada al deporte y otros. En cada candidatura deberán reflejarse los méritos y, en algunos casos, una breve descripción justificativa.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre. Posteriormente, un jurado evaluará las candidaturas para determinar los premiados, que se darán a conocer en la Gala del Deporte 2025.

La pasada edición, celebrada en el Muelle de las Carabelas, reconoció entre otros al palista onubense Álvaro Robles y a la marchadora lepera Laura García-Caro, consolidando la cita como un referente en la puesta en valor del deporte provincial.