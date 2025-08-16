Calañas proclama a la Virgen de la Coronada como Alcaldesa Honoraria Perpetua en un día histórico

Sotiel Coronada vivió el pasado jueves una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva de Calañas. Desde primera hora de la mañana, la devoción se hizo presente en una emotiva procesión que llevó a la Patrona, Nuestra Señora de la Coronada, desde su ermita hasta la Plaza Isidro Pinedo. A hombros de sus costaleros y arropada por vecinos, autoridades y fieles llegados de distintos puntos, la Virgen fue proclamada oficialmente Alcaldesa Honoraria Perpetua del municipio.

El alcalde de Calañas, Diego Carrasco Caballero, destacó en su discurso que “la tradición de portar la vara de mando da ahora un paso más: se convierte en declaración solemne, en compromiso eterno. Porque desde hoy, y para siempre, la vara que representa la máxima autoridad municipal quedará también bajo su amparo y su mirada”. Y añadió: “Con este gesto institucionalizamos lo que el pueblo ya sentía: que la vara de mando, que representa autoridad civil, también pertenece a Ella, a quien ha gobernado siempre desde el amor, la ternura y la intercesión”.

El acto contó con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y, muy especialmente, con el trabajo y la hospitalidad de los vecinos de Sotiel Coronada, que engalanaron sus calles para la ocasión.

La proclamación no solo refuerza el vínculo histórico y religioso entre Calañas y su Patrona, sino que también consolida una tradición que se transmite de generación en generación.