Tráfico intensifica los controles de velocidad en Huelva durante toda la semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en la provincia de Huelva, que se prolongará hasta el próximo 19 de abril.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad mediante controles tanto estáticos como dinámicos en autovías, carreteras convencionales y vías urbanas, abarcando distintas franjas horarias. En el dispositivo participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como Policías Locales de los municipios que se adhieran a la campaña.

Los controles se centrarán especialmente en los tramos de carreteras convencionales donde se registra una mayor siniestralidad, dentro de una estrategia dirigida a combatir uno de los principales factores de riesgo al volante. Y es que la velocidad inadecuada sigue estando presente en un elevado número de accidentes, especialmente en aquellos con víctimas mortales.

Según los últimos datos disponibles, en 2024 se registraron en la provincia de Huelva un total de 743 siniestros de tráfico, con 24 fallecidos. Además, 83 personas resultaron heridas graves y más de un millar sufrieron lesiones leves.

La DGT recuerda que la velocidad está presente en torno al 20% de los siniestros mortales y advierte de que su impacto es especialmente grave en atropellos a peatones. Mientras que a 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible sobrevivir, a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce de forma considerable.

En la última campaña de este tipo realizada en la provincia, en agosto de 2025, se controlaron cerca de 17.000 vehículos y se interpusieron más de 800 denuncias por exceso de velocidad.

Desde Tráfico se insiste en la importancia de respetar los límites establecidos, cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones graves o muy graves e incluso responsabilidades penales. Esta actuación se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que apuesta por la tolerancia cero frente a los comportamientos de riesgo al volante.