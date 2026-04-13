Aracena acoge este domingo la semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía

La plaza de toros de Aracena será escenario este domingo, 19 de abril, de la segunda semifinal del VII Circuito de Novilladas de Andalucía, una cita clave para jóvenes promesas del toreo que aspiran a alcanzar la gran final prevista para el próximo 14 de junio en Málaga.

El cartel estará compuesto por los novilleros Víctor Barroso, Dennis Martín e Isaac Galvín, que lidiarán reses de la ganadería de Fermín Bohórquez en un festejo con picadores que dará comienzo a las seis de la tarde.

La presentación del evento ha contado con la participación de la diputada provincial Patricia Millán, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, el empresario taurino Jorge Buendía y el propio Víctor Barroso, quienes han destacado la relevancia de esta cita dentro del calendario taurino andaluz.

Desde la Diputación se ha subrayado que este circuito, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía, se ha consolidado como una plataforma fundamental para el impulso de nuevos talentos, además de contribuir a la promoción turística y económica de los municipios que acogen las distintas fases.

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor la singularidad de la plaza de toros de Aracena, que en septiembre cumplirá 162 años, destacando su ubicación en el casco histórico y su importancia dentro del patrimonio local. Asimismo, ha señalado que el festejo contará con la participación de la banda de música de la localidad y ha incidido en el esfuerzo municipal por revitalizar la afición taurina.

El empresario Jorge Buendía y el novillero Víctor Barroso han agradecido el respaldo institucional para la celebración de esta semifinal, enmarcada en un circuito que alcanza su séptima edición consolidado como uno de los principales proyectos de promoción del toreo base en España.

El certamen se ha convertido en un referente nacional por su apuesta por el relevo generacional y la visibilidad de nuevos valores. En la pasada edición, el triunfo fue para el ayamontino Carlos Tirado, que se alzó con la victoria en la final celebrada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.