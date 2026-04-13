La Diputación de Huelva aprueba por unanimidad el acuerdo laboral 2025-2027 con mejoras para su plantilla

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado por unanimidad en el Pleno de abril el nuevo Acuerdo Mixto para funcionarios y personal laboral correspondiente al periodo 2025-2027, fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

El presidente de la institución, David Toscano, ha destacado que el documento es resultado de un “diálogo serio, responsable y constructivo” y ha subrayado que supone una apuesta por mejorar las condiciones de los trabajadores públicos, a quienes ha definido como “la base que hace posible que los servicios lleguen a todos los municipios de la provincia”.

Este acuerdo, el segundo alcanzado en el actual mandato, incorpora importantes novedades, entre ellas la implantación de la carrera profesional, considerada uno de los avances más relevantes. Además, incluye mejoras en la organización del trabajo, como la ampliación del horario de verano y la flexibilización de la jornada laboral.

El vicepresidente y diputado de Recursos Humanos, Alberto Fernández, ha valorado especialmente el consenso logrado con las organizaciones sindicales, destacando que las mejoras repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos que presta la institución.

Desde los sindicatos, se ha puesto el acento en los avances que introduce el convenio. UGT ha resaltado la modernización que supone la carrera profesional; CCOO ha subrayado la recuperación de poder adquisitivo y las medidas de igualdad; mientras que CSIF ha destacado iniciativas como el teletrabajo y la creación de un protocolo frente al acoso laboral.

El acuerdo también contempla la actualización de los puestos de trabajo incorporando factores como la digitalización y los riesgos psicosociales, así como el desarrollo de sistemas de evaluación del desempeño.

Con vigencia hasta 2027, este nuevo marco laboral busca reforzar una administración más moderna, eficaz y adaptada a las necesidades actuales, consolidando el compromiso de la Diputación con su plantilla y con el servicio público en la provincia.