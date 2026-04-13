Lepe celebra del 17 al 19 de abril su XVI Feria de la Tapa con nueva ubicación y música en directo

Lepe se prepara para vivir una de sus citas gastronómicas más esperadas con la celebración de la XVI Feria de la Tapa, que tendrá lugar del 17 al 19 de abril con importantes novedades, entre ellas un cambio de ubicación y la incorporación de una zona exterior habilitada para el público.

El evento ha sido presentado en el Ayuntamiento con la participación de la teniente de alcalde de Cultura y Desarrollo Local, Mariana Otero, y el concejal de Festejos, José Manuel Cortés, junto a representantes de las firmas patrocinadoras. Desde el Consistorio han animado a vecinos y visitantes a disfrutar de “la mejor oferta gastronómica, a precios populares y en un ambiente único con música en directo”.

La feria se trasladará este año a la explanada junto al parque de la Coronación, donde se instalará un espacio exterior con mesas, sillas y sombrillas para mejorar la experiencia del público. La inauguración tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 13.00 horas y se prolongará hasta el domingo 19.

En esta edición participarán cuatro establecimientos hosteleros: Bar Álvaro, Bar Hilario, La Azalea y A tu gusto, que ofrecerán una selección de tapas al precio único de 3,5 euros. Como novedad, se incorporan guisos para los almuerzos por 3 euros, mientras que la cerveza tendrá un precio de 1,5 euros.

La programación se completará con cinco conciertos en directo. El viernes actuarán Lola Ternero y DMajuana; el sábado será el turno de La Flaka y Kalantre; y el domingo cerrará el cartel Rocío Silva, configurando un fin de semana que combinará gastronomía y música.

Organizada por el Ayuntamiento de Lepe, la Feria de la Tapa cuenta con el patrocinio de Cruzcampo y Bebicar, así como con la colaboración de diversas empresas, consolidándose como un referente del ocio y la promoción hostelera en la localidad.