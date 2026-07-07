Los trabajos en la fosa de Valverde hallan cuatro víctimas con indicios de muerte violenta por el franquismo

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el Cementerio Municipal de Valverde del Camino han permitido localizar los restos de cuatro varones jóvenes que, según el equipo técnico encargado de la intervención, presentan indicios compatibles con una muerte violenta por proyectiles de arma larga, reforzando la hipótesis de que la fosa corresponde a víctimas de la represión franquista.

La actuación está dirigida por un equipo de arqueólogos y antropólogos coordinado por Jesús Román, dentro de un proyecto centrado en la recuperación de la memoria democrática y la dignificación de las víctimas.

Durante una jornada de puertas abiertas celebrada este lunes, vecinos y vecinas pudieron conocer sobre el terreno el desarrollo de los trabajos y las primeras conclusiones de la investigación.

Según los especialistas, además de las lesiones observadas en los restos óseos, la disposición de los cuerpos, encontrados amontonados y uno de ellos boca abajo, constituye un conjunto de evidencias compatible con este tipo de enterramientos relacionados con la represión.

La intervención actual se centra en la excavación de una de las fosas localizadas en campañas anteriores. En la actuación realizada el pasado año ya fueron recuperados los restos de otras cuatro personas, quedando pendiente la exhumación completa de esta fosa, cuyos trabajos continúan en la actualidad.

Los responsables de la excavación subrayan que cada hallazgo contribuye a ampliar el conocimiento histórico sobre lo ocurrido y forma parte del proceso de identificación y reparación de las víctimas de la represión.