El Hospital de Riotinto incorpora una innovadora cirugía para tratar el glaucoma

El Hospital de Riotinto ha incorporado un nuevo procedimiento quirúrgico para el tratamiento del glaucoma basado en el uso de microimplantes de última generación, una técnica mínimamente invasiva que facilita la intervención del oftalmólogo y permite una recuperación más rápida y con menos complicaciones para los pacientes.

Impulsada por el Servicio de Oftalmología, dirigido por el doctor Sergio Matas Granados, la técnica consiste en la implantación de hasta tres microstents en el interior del ojo para favorecer el drenaje natural del humor acuoso, reducir la presión intraocular y evitar el deterioro del nervio óptico, principal causa de pérdida irreversible de visión en esta enfermedad.

Hasta el momento, dos pacientes ya se han beneficiado de este procedimiento, que se realiza con anestesia local y está indicado principalmente para casos de glaucoma leve o moderado, aunque también puede emplearse en fases más avanzadas e incluso combinarse con la cirugía de cataratas. La previsión del centro es alcanzar unas 36 intervenciones anuales.

El Hospital de Riotinto se sitúa así entre los primeros centros de Andalucía y de España en utilizar esta nueva generación de implantes, reforzando su apuesta por incorporar técnicas de vanguardia a su cartera de servicios.

La implantación de este procedimiento se apoya además en un sistema de visualización quirúrgica en 3D, disponible en el hospital desde 2024. Esta tecnología ofrece una imagen ampliada y de alta definición que mejora la precisión del cirujano y reduce el tiempo de las intervenciones, especialmente en operaciones de glaucoma, aunque también se emplea en cirugía de cataratas y de retina.

Con esta incorporación, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva continúa avanzando en la modernización del Hospital de Riotinto mediante la adquisición de equipamiento de última generación, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial que presta a los vecinos de la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo central.