La Diputación de Huelva ha presentado este lunes una colección escultórica dedicada a la cultura del vino del Condado, un proyecto artístico compuesto por ocho esculturas monumentales que se instalarán en distintos municipios de la comarca para poner en valor una de sus principales señas de identidad.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha señalado durante la presentación, celebrada en el Muelle de las Carabelas, que esta iniciativa nace como "un homenaje a una cultura vitivinícola que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad", destacando que el proyecto dejará un legado permanente en los pueblos del Condado a través del arte.

Las obras, creadas por el escultor palmerino Martín Lagares, se ubicarán en espacios públicos de Almonte, Bollullos Par del Condado, Chucena, La Palma del Condado, Manzanilla, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa, reforzando la imagen de una comarca unida por su tradición vinculada al vino.

El Condado contará con ocho esculturas monumentales para rendir homenaje a su cultura del vino

Cada escultura estará formada por dos elementos. El primero será una botella de vino fragmentada verticalmente de cuatro metros de altura, común en todas las piezas y concebida como símbolo de la identidad vitivinícola del Condado. El segundo representará una escena diferente en cada municipio, con figuras a tamaño real realizando labores relacionadas con el cultivo de la vid, la vendimia o el trabajo en las bodegas.

Durante el acto, la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, destacó que las esculturas contribuirán a reforzar la proyección del Condado como tierra de vinos y aportarán un nuevo atractivo a los municipios donde serán instaladas.

Por su parte, Martín Lagares explicó que esta colección supone una evolución en su trayectoria artística y que nace de sus propias raíces familiares, ligadas al mundo del viñedo. El escultor, autor de más de medio centenar de monumentos repartidos por España, aseguró que ha querido reflejar en estas obras "la memoria, el esfuerzo y la tradición" de una comarca cuya historia está estrechamente vinculada a la cultura del vino.

La presentación reunió a representantes institucionales, alcaldes de la comarca, bodegueros y profesionales del sector, que respaldaron una iniciativa destinada a convertir el patrimonio vitivinícola del Condado en un nuevo referente cultural y turístico de la provincia.