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La Junta destina más de 1,2 millones para modernizar los puertos de Ayamonte, Punta del Moral e Isla Cristina

La inversión permitirá renovar las instalaciones de suministro de agua y electricidad para mejorar la eficiencia y la competitividad de las dársenas pesqueras y deportivas.
Puerto deportivos.
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Junta Puertos
La Junta destina más de 1,2 millones para modernizar los puertos de Ayamonte, Punta del Moral e Isla Cristina
Redacción
Redacción
07/07/26 - 10:37
La Junta de Andalucía invertirá más de 1,2 millones de euros en la modernización de las instalaciones de suministro de agua y electricidad de varios puertos andaluces, entre ellos los de AyamontePunta del Moral e Isla Cristina, en la provincia de Huelva.

La actuación forma parte del proceso de modernización que Puertos de Andalucía está desarrollando para mejorar los servicios que prestan estas infraestructuras a usuarios, pescadores, embarcaciones deportivas y profesionales del sector marítimo.

Los trabajos consistirán en la renovación de las redes de abastecimiento de agua y suministro eléctrico, con el objetivo de incrementar la eficiencia de las instalaciones, mejorar su fiabilidad y reforzar la competitividad de los puertos onubenses. Además de los tres enclaves de Huelva, las actuaciones también llegarán a los puertos gaditanos de Bonanza y Chipiona.

Con esta inversión, la Junta pretende adaptar las infraestructuras portuarias a las necesidades actuales, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y ofreciendo mejores servicios a quienes desarrollan su actividad en estas instalaciones, así como a los usuarios de los puertos deportivos y pesqueros.