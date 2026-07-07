La Junta destina más de 1,2 millones para modernizar los puertos de Ayamonte, Punta del Moral e Isla Cristina
La actuación forma parte del proceso de modernización que Puertos de Andalucía está desarrollando para mejorar los servicios que prestan estas infraestructuras a usuarios, pescadores, embarcaciones deportivas y profesionales del sector marítimo.
Los trabajos consistirán en la renovación de las redes de abastecimiento de agua y suministro eléctrico, con el objetivo de incrementar la eficiencia de las instalaciones, mejorar su fiabilidad y reforzar la competitividad de los puertos onubenses. Además de los tres enclaves de Huelva, las actuaciones también llegarán a los puertos gaditanos de Bonanza y Chipiona.
Con esta inversión, la Junta pretende adaptar las infraestructuras portuarias a las necesidades actuales, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y ofreciendo mejores servicios a quienes desarrollan su actividad en estas instalaciones, así como a los usuarios de los puertos deportivos y pesqueros.