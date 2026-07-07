La Junta destina más de 1,2 millones para modernizar los puertos de Ayamonte, Punta del Moral e Isla Cristina

La Junta de Andalucía invertiráen la modernización de las instalaciones de suministro de agua y electricidad de varios puertos andaluces, entre ellos los de, en la provincia de Huelva.

La actuación forma parte del proceso de modernización que Puertos de Andalucía está desarrollando para mejorar los servicios que prestan estas infraestructuras a usuarios, pescadores, embarcaciones deportivas y profesionales del sector marítimo.

Los trabajos consistirán en la renovación de las redes de abastecimiento de agua y suministro eléctrico, con el objetivo de incrementar la eficiencia de las instalaciones, mejorar su fiabilidad y reforzar la competitividad de los puertos onubenses. Además de los tres enclaves de Huelva, las actuaciones también llegarán a los puertos gaditanos de Bonanza y Chipiona.

Con esta inversión, la Junta pretende adaptar las infraestructuras portuarias a las necesidades actuales, favoreciendo un funcionamiento más eficiente y ofreciendo mejores servicios a quienes desarrollan su actividad en estas instalaciones, así como a los usuarios de los puertos deportivos y pesqueros.