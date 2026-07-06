Lepe recupera el transporte sostenible para acceder a la playa de Nueva Umbría

El Ayuntamiento de Lepe, a través del área de Turismo, pondrá en marcha este martes, 7 de julio, el servicio de transporte con vehículo sostenible que facilitará el acceso a la playa de Nueva Umbría durante toda la temporada estival. Se trata de una iniciativa que regresa tras la buena acogida de años anteriores y que busca favorecer una movilidad más respetuosa con el entorno natural.El servicio estará operativo de martes a domingo, con salida desde los aparcamientos del recinto romero y destino a la playa de Nueva Umbría. El precio del billete será de 2 euros, incluyendo el trayecto de ida y vuelta. Los lunes no habrá servicio por descanso del personal.De martes a viernes, el vehículo realizará recorridos de 12:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos adelantará su inicio a las 11:30 horas, manteniendo el servicio de tarde hasta las 21:00 horas.El acceso a Nueva Umbría continúa reservado para peatones, bicicletas y el vehículo sostenible autorizado. Esta vía permite llegar a los distintos espacios de la playa, entre ellos la zona nudista, la playa canina y el área habilitada para la práctica de la pesca.Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso a uno de los enclaves naturales más singulares del litoral lepero, promoviendo al mismo tiempo un modelo de transporte sostenible que contribuya a la conservación del entorno.