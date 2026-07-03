La Laguna de Cañaveral de León sigue cerrada al baño por labores de mantenimiento

El Ayuntamiento deha informado de quepermanece actualmente cerrada al baño mientras se desarrollan diferentes trabajos de puesta a punto de las instalaciones de cara a la temporada estival.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo figuran la limpieza del recinto, la comprobación del funcionamiento de la depuradora y la revisión general de las instalaciones para garantizar que todo se encuentre en las condiciones adecuadas.

El Consistorio ha explicado que, debido al elevado número de llamadas y mensajes recibidos en los últimos días, ha optado por informar públicamente de la situación para evitar responder de forma individual a cada consulta.

Desde el Ayuntamiento se solicita paciencia y comprensión a vecinos y visitantes, asegurando que la reapertura de La Laguna se anunciará a través de los canales oficiales una vez concluyan los trabajos y las instalaciones estén listas para recibir a los bañistas.