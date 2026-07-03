La Laguna de Cañaveral de León sigue cerrada al baño por labores de mantenimiento
El Ayuntamiento realiza labores de limpieza y revisión de las instalaciones antes de permitir nuevamente el acceso al recinto.
El Ayuntamiento de Cañaveral de León ha informado de que La Laguna permanece actualmente cerrada al baño mientras se desarrollan diferentes trabajos de puesta a punto de las instalaciones de cara a la temporada estival.
Entre las actuaciones que se están llevando a cabo figuran la limpieza del recinto, la comprobación del funcionamiento de la depuradora y la revisión general de las instalaciones para garantizar que todo se encuentre en las condiciones adecuadas.
El Consistorio ha explicado que, debido al elevado número de llamadas y mensajes recibidos en los últimos días, ha optado por informar públicamente de la situación para evitar responder de forma individual a cada consulta.
Desde el Ayuntamiento se solicita paciencia y comprensión a vecinos y visitantes, asegurando que la reapertura de La Laguna se anunciará a través de los canales oficiales una vez concluyan los trabajos y las instalaciones estén listas para recibir a los bañistas.