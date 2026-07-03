La Diputación aprovecha el verano para mejorar el Polideportivo Las Américas

La Diputación Provincial de Huelva ha iniciado una serie de trabajos de mejora y mantenimiento en el Polideportivo Las Américas, aprovechando el descenso de actividad que se registra durante los meses de verano. Las instalaciones permanecen cerradas desde el pasado 1 de julio y reabrirán una vez concluyan las actuaciones previstas, de cara al inicio del curso deportivo 2026-2027.

El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha explicado que el periodo estival es el momento más adecuado para ejecutar estas obras, ya que las altas temperaturas y las vacaciones reducen considerablemente el uso de un recinto destinado principalmente a la práctica deportiva al aire libre. De este modo, se minimizan las molestias para los usuarios habituales.

Las actuaciones se centrarán en la adecuación de los vestuarios y de las zonas comunes, con el objetivo de reparar los desperfectos ocasionados por el uso continuado y mejorar la funcionalidad de unas instalaciones que reciben durante todo el año a numerosos deportistas.

El Polideportivo Las Américas dispone de seis pistas de pádel y un campo de fútbol 7, consolidándose como uno de los principales espacios deportivos de la Diputación para la práctica del deporte y el ocio saludable.

Con esta intervención, la institución provincial pretende mantener sus instalaciones en las mejores condiciones posibles, ofreciendo espacios más seguros, modernos y funcionales para los usuarios y reafirmando su compromiso con el fomento de la actividad física en la provincia.