Punta Umbría renueva sus principales distintivos de calidad y sostenibilidad para el verano

Punta Umbría ha dado este viernes la bienvenida a la temporada alta con la renovación de algunos de los principales distintivos que reconocen la calidad, la sostenibilidad y la gestión de sus playas y espacios naturales. El Ayuntamiento ha celebrado el acto institucional de izada de lade la playa del Albergue, así como de las banderas

El acto contó con la participación del alcalde, José Carlos Hernández Cansino; el delegado territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en funciones, Jaime Pérez; representantes de la Asociación Major William Martin, miembros de la Corporación municipal y representantes de distintos colectivos vinculados al turismo y al litoral.

Durante su intervención, el alcalde destacó que estos reconocimientos "no son solo símbolos", sino el resultado del trabajo continuado para mantener unas playas con altos estándares de calidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y protección medioambiental. Asimismo, recordó que todos los distintivos se obtienen tras superar exigentes auditorías y procesos de evaluación.

La Q de Calidad Turística certifica la excelencia en la gestión de las playas y valora aspectos como la limpieza, la seguridad, los servicios y la atención a los usuarios, mientras que la S de Sostenibilidad reconoce el compromiso municipal con un modelo turístico respetuoso con el medio ambiente. Por su parte, el Sendero Azul William Martin, que discurre por el Paraje Natural de Los Enebrales, distingue un itinerario que combina la conservación del patrimonio natural con la divulgación del episodio histórico protagonizado por el oficial británico durante la Segunda Guerra Mundial.

El alcalde agradeció el trabajo de los empleados municipales, los servicios de limpieza y mantenimiento, los equipos de salvamento y socorrismo, la Policía Local, Protección Civil, las empresas concesionarias y el resto de administraciones y colectivos implicados en la conservación del litoral. También hizo un llamamiento a la ciudadanía para mantener limpio el entorno y realizar un uso responsable de las playas, con el objetivo de seguir consolidando a Punta Umbría como uno de los destinos turísticos de referencia del litoral andaluz.