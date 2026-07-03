AnimalDipHuelva impulsa 18 posibles adopciones durante su tercer encuentro solidario
Durante las dos jornadas, el público pudo disfrutar de desfiles de perros en adopción, exhibiciones de agility y obediencia canina, cuentacuentos familiares, charlas divulgativas y encuentros con las distintas asociaciones, que aprovecharon la cita para dar visibilidad a su labor, captar voluntarios y recaudar fondos para continuar con su trabajo diario.
Uno de los datos más destacados del encuentro ha sido el interés mostrado por numerosas familias. El Centro Provincial de Animales formalizó la adopción del animal con el que participó en el evento y, además, se registraron solicitudes para la posible adopción de otros cinco gatos y doce perros, una cifra que confirma la utilidad de este tipo de iniciativas para poner en contacto a los animales con futuros adoptantes.
El diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, destacó que estos resultados consolidan a AnimalDipHuelva como una herramienta eficaz para apoyar el trabajo de las protectoras y fomentar una cultura basada en el respeto, la responsabilidad y el compromiso hacia los animales.
Bajo el lema "Adopta, apadrina, acoge, dona y colabora", la Diputación ha aprovechado el encuentro para insistir en la importancia de la adopción responsable y recordar que incorporar un animal a la familia supone un compromiso para toda su vida. Asimismo, ha agradecido la implicación de las 19 entidades participantes —entre ellas el Centro Provincial de Animales y 18 asociaciones de distintos municipios onubenses—, así como la colaboración del voluntariado y de todas las personas que hicieron posible una nueva edición de este encuentro solidario.