Un concejal no adscrito, detenido tras un tenso pleno en Almonte

La sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Almonte acabó este jueves con la detención del concejal no adscrito José Luis Carrillo, después de que se negara a abandonar el salón de plenos tras ser expulsado por el alcalde, Francisco Bella, en un incidente que provocó el abandono de toda la oposición y dejó sin votar la ordenanza de la zona ORA de Matalascañas.

La tensión se desencadenó durante el turno de ruegos y preguntas, cuando, según el alcalde, Carrillo le dirigió un insulto. Tras advertirle de que sería expulsado si repetía esa actitud, Bella ordenó su salida del pleno. El edil se negó a abandonar la sala, lo que llevó al regidor a solicitar la intervención de la Policía Local. Finalmente, cinco agentes de la Policía Local y tres de la Guardia Civil procedieron a su desalojo y posterior detención.

Tras lo ocurrido, los grupos de la oposición abandonaron la sesión en señal de protesta. Además, varios concejales solicitaron que constara en diligencia policial su versión de los hechos, al considerar que el concejal no adscrito no había incurrido en el comportamiento descrito por el alcalde. Antes de ser detenido, Carrillo defendió que no había hecho nada que justificara su expulsión y aseguró que permanecía en el pleno "por una cuestión de dignidad".

El pleno tenía como principal objetivo debatir, por cuarta vez, la implantación de la zona ORA en Matalascañas, una propuesta que ha generado una fuerte controversia política. En los días previos, la oposición había denunciado que la convocatoria pretendía modificar las mayorías del pleno aprovechando la posible ausencia de una concejala socialista, mientras que los ediles no adscritos habían anunciado que evitarían intervenir para impedir posibles expulsiones antes de la votación.

Finalmente, la ordenanza no llegó a debatirse ni votarse. El alcalde decidió aplazar el asunto y anunció que abrirá un periodo de negociación con Vox antes de volver a llevar la propuesta al pleno municipal.ata