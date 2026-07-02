Lepe buscará revalidar este verano la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio

El Ayuntamiento devolverá a participar este verano en elde, una iniciativa que alcanza su séptima edición y que distingue a los municipios costeros y establecimientos hosteleros más comprometidos con el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular durante la temporada estival.

Lepe competirá con otros 45 municipios andaluces con el objetivo de conquistar o revalidar la Bandera Verde de la Sostenibilidad, un reconocimiento que premia el esfuerzo conjunto de ayuntamientos, bares, restaurantes y chiringuitos para mejorar la recogida selectiva de vidrio en los meses de mayor afluencia turística.

La campaña cuenta ya con la participación de numerosos establecimientos hosteleros de Lepe y La Antilla, que colaborarán con el Ayuntamiento y Ecovidrio para incrementar las cifras de reciclaje durante el verano.

Además del reconocimiento a los municipios, Ecovidrio distinguirá a tres establecimientos hosteleros andaluces por sus buenas prácticas medioambientales, valorando aspectos como la gestión de residuos, el ahorro de agua y energía o la apuesta por un consumo sostenible. En la pasada edición, uno de los galardones recayó en el restaurante La Cueva, de Ayamonte.

A nivel nacional, la campaña movilizará este año a más de 120 municipios costeros y 12.000 bares, restaurantes y chiringuitos. Para facilitar la recogida selectiva, Ecovidrio instalará 200 nuevos contenedores y distribuirá cerca de 1.300 cubos con ruedas entre los establecimientos participantes, además de desarrollar acciones formativas sobre reciclaje y economía circular.

Para optar a una de las Banderas Verdes, los municipios deberán aumentar el volumen de vidrio reciclado respecto al año anterior, conseguir la participación de al menos la mitad de sus establecimientos hosteleros y desarrollar acciones de sensibilización dirigidas tanto al sector como a vecinos y visitantes.

Como novedad, el municipio con mejor puntuación en cada comunidad autónoma recibirá además una campaña de sensibilización ambiental para seguir fomentando el reciclaje y la economía circular entre la ciudadanía.