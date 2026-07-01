La Diputación reconoce la labor del Infoca, la UME y los bomberos tras el incendio del Andévalo

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este miércoles una moción de IU Verdes Equo Podemos Iniciativapara reconocer públicamente la labor desarrollada por los profesionales del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, personal sanitario, voluntariado y ayuntamientos que participaron en la extinción del incendio forestal declarado en el Andévalo el pasado mes de junio.

La iniciativa, respaldada por todos los grupos políticos salvo la abstención de Vox, también insta a la Junta de Andalucíaa realizar una investigación "exhaustiva, rigurosa y transparente" sobre la gestión del incendio que calcinó más de 5.000 hectáreas, depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse y solicitar la declaración de zona catastróficapara el área afectada.

En la sesión también salió adelante una moción presentada por el Partido Popular, con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE e IU, en defensa de los profesionales sanitarios. El texto reclama al Ministerio de Sanidad la apertura de una mesa de negociación con los representantes médicos para abordar el conflicto derivado del nuevo Estatuto Marco y solicita información sobre el impacto de la huelga en la provincia de Huelva.

Asimismo, el Pleno aprobó otra iniciativa del grupo popular, con el apoyo de Vox y el rechazo de PSOE e IU, en la que se insta al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y a convocar elecciones generales, argumentando la falta de Presupuestos Generales del Estado y la situación política actual.

Por último, prosperó una moción presentada por Vox, con el respaldo del PP y la abstención del resto de grupos, para reclamar al Gobierno el reconocimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, la declaración de la profesión como actividad de riesgo, la equiparación salarial con otros territorios y el refuerzo de los medios humanos y materiales en el centro penitenciario de Huelva.