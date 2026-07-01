Punta Umbría renueva por 15 años la cesión del local municipal a la asociación ARO

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha renovado por 15 años el convenio de cesión gratuita del local municipal que ocupa la Asociación ARO, garantizando así la continuidad de la labor social que desarrolla en el municipio con personas afectadas por adicciones y sus familiares.

La firma de la prórroga tuvo lugar durante una visita del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, a la sede de la entidad. El primer edil destacó que este acuerdo "va mucho más allá de la renovación de un documento", al considerar que supone reafirmar el compromiso del Consistorio con una asociación que desempeña un papel fundamental en el ámbito social.

Hernández Cansino puso en valor el trabajo que ARO realiza desde hace años ofreciendo acompañamiento, orientación y apoyo a personas con problemas de adicciones, contribuyendo a su recuperación e integración social. Asimismo, subrayó que la cesión del inmueble aporta estabilidad a la entidad y consolida la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo local.

Durante el acto, el alcalde agradeció la labor del presidente de la asociación, Fernando González Rallo, así como la implicación de los voluntarios, profesionales y colaboradores que participan en los distintos programas que desarrolla el colectivo.

Por su parte, González Rallo expresó su agradecimiento al Ayuntamiento y, en especial, al alcalde y a la concejala de Servicios Sociales, Cinta López, por el respaldo mostrado a la entidad. El presidente de ARO aseguró que la renovación del convenio aporta "seguridad y tranquilidad" para seguir desarrollando su trabajo y representa el apoyo que necesitan para continuar ayudando a las personas que más lo requieren.

Con esta prórroga, el Ayuntamiento de Punta Umbría mantiene su respaldo a una entidad de referencia en la prevención, atención y acompañamiento a personas con problemas de adicciones, reforzando una colaboración que se prolongará durante los próximos quince años.