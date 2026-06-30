Punta Umbría inicia la mejora de los caminos de El Rincón

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha iniciado las obras de reparación y regeneración de los caminos de El Rincón, una actuación que cuenta con un presupuesto de 51.918,39 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos están financiados mediante una subvención de la Junta de Andalucía destinada a reparar los daños ocasionados por la DANA registrada en noviembre de 2024 y serán ejecutados por la empresa Canteras Reunidas de Huelva S.L.

La intervención contempla la rehabilitación de los firmes, la mejora de las cunetas, la optimización del sistema de drenaje y el acondicionamiento de los márgenes de los caminos, con el objetivo de corregir los desperfectos provocados por las escorrentías y reducir el riesgo de nuevos daños en futuros episodios de lluvias intensas.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que se trata de una actuación "muy esperada por los vecinos de El Rincón", asegurando que permitirá dar respuesta a una demanda histórica y recuperar unas infraestructuras fundamentales para esta zona del municipio.

Durante el desarrollo de las obras será necesario realizar cortes puntuales de tráfico, que estarán debidamente señalizados para garantizar la seguridad de los operarios y de los usuarios. El Ayuntamiento ha pedido comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar estas restricciones temporales.

Con esta actuación, el Consistorio pretende mejorar de forma significativa la seguridad, la accesibilidad y la conservación de los caminos de El Rincón, una de las áreas más afectadas por los temporales registrados en los últimos años.