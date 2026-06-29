Punta Umbría culmina una nueva fase de asfaltado y anuncia otra para septiembre

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha concluido este lunes una nueva fase de su plan de asfaltados con la finalización de la señalización horizontal en la calle Trajano. La actuación ha permitido renovar el firme de seis calles del entorno de la urbanización La Retama, el Barrio Romano y varios tramos del Bulevar del Agua.

Las obras, financiadas a través del programa 'Tu Diputación Invierte', han supuesto una inversión de más de 307.000 euros y han permitido actuar sobre una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados. En concreto, los trabajos se han desarrollado en las calles Trajano, Ánfora, Poeta Miguel Hernández, Rafael Montesinos y diferentes tramos del Bulevar del Agua.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva fase de asfaltados a partir de septiembre, una vez finalizada la temporada estival. Esta actuación permitirá completar los tramos pendientes del Bulevar del Agua y reparar otras vías afectadas por los temporales registrados durante el pasado invierno.

El regidor ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva, asegurando que estas actuaciones mejoran la seguridad vial y la imagen urbana de zonas que llevaban más de dos décadas sin una intervención de esta envergadura. Asimismo, ha agradecido el apoyo de la institución provincial para hacer posible estas inversiones.

Estos trabajos se enmarcan en el plan municipal 'Recupera Punta Umbría', dotado con 3,3 millones de euros, destinado a impulsar la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad y la transformación urbana tanto en Punta Umbría como en El Portil.