Ayamonte avanza en su nuevo modelo urbanístico

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado este lunes el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)y del Plan de Ordenación Urbana (POU), dos documentos que definirán el crecimiento del municipio en los próximos años y que sitúan a la localidad a la cabeza de la provincia en la implantación del nuevo marco urbanístico andaluz.

La presentación, dirigida al tejido empresarial, contó con la participación del alcalde, Alberto Fernández; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el equipo redactor del plan y los técnicos municipales del Área de Urbanismo.

Durante su intervención, el alcalde aseguró que se trata de "un día trascendental" para Ayamonte y destacó que el nuevo planeamiento supone "una hoja de ruta" para construir una ciudad moderna, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro. Fernández explicó que el objetivo es dotar al municipio de un marco urbanístico que aporte seguridad jurídica, favorezca la inversión, impulse la creación de empleo y permita un crecimiento ordenado.

El regidor puso además el acento en el momento de expansión que atraviesa la ciudad, afirmando que casi el 40 % de toda la edificación prevista en la provincia de Huelva, incluida la capital, entre este año y el próximo se concentrará en Ayamonte, un dato que, a su juicio, confirma el papel del municipio como motor del desarrollo provincial.

Por su parte, José Manuel Correa felicitó al Ayuntamiento por ser el primero de la provincia en presentar el avance de estos nuevos instrumentos urbanísticos, que calificó como la herramienta más importante de la que dispone un consistorio para definir su modelo de ciudad y favorecer el desarrollo económico.

El nuevo planeamiento se apoya en tres ejes fundamentales: la sostenibilidad ambiental, con la protección del entorno natural y las marismas; la sostenibilidad económica, promoviendo la inversión, el empleo y un turismo de calidad durante todo el año; y la sostenibilidad social, con una ciudad más accesible y mayores oportunidades para los jóvenes.

El alcalde hizo también un llamamiento a la participación ciudadana para que vecinos, colectivos y agentes económicos puedan aportar sus propuestas durante la elaboración del documento, que supondrá la primera revisión integral de la planificación urbanística de Ayamonte en varias décadas.