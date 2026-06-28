Rociana alza la voz por un instituto completo
La plataforma convoca una reunión vecinal y un concurso de vídeos para reclamar la ampliación del instituto
La Plataforma Pro Bachilleratos en Rociana del Condado ha puesto en marcha una nueva campaña para mantener viva la reivindicación de la implantación del Bachillerato y la ampliación del instituto del municipio. Para ello, ha organizado una reunión abierta a la ciudadanía y un concurso de vídeos dirigido a los jóvenes con el objetivo de dar visibilidad a una demanda que consideran clave para el futuro educativo de Rociana.
El primero de los actos será una reunión informativa que tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio, a las 21.00 horas, en la Taberna El Pincho. Durante el encuentro se analizará la situación actual de la reivindicación y se plantearán las próximas acciones para seguir reclamando a la Junta de Andalucía la ampliación del centro educativo y la incorporación de los estudios de Bachillerato.
Como complemento a esta iniciativa, la plataforma ha convocado el concurso de vídeos ‘Rociana quiere estudiar’, abierto a todos los jóvenes del municipio. Los participantes deberán elaborar una pieza audiovisual de entre 30 segundos y dos minutos respondiendo a una pregunta: ¿Por qué Rociana necesita Bachillerato y la ampliación de su instituto?
La organización anima a utilizar cualquier formato creativo, desde el humor o el teatro hasta entrevistas, música o animación, con el propósito de recoger la visión de los jóvenes sobre la importancia de contar con un instituto completo en el municipio.
El plazo para participar permanecerá abierto del 1 de julio al 31 de agosto. Los trabajos deberán remitirse al correo electrónico de la plataforma y optarán a tres premios de 100, 70 y 30 euros.
Además, todos los vídeos serán proyectados en una gala abierta al público y la obra ganadora será remitida a la Junta de Andalucía y difundida a través de redes sociales y medios de comunicación para reforzar la reivindicación.
Bajo el lema “Nuestro futuro merece un instituto completo”, la plataforma continúa así movilizando a la ciudadanía para conseguir que los estudiantes de Rociana puedan cursar el Bachillerato sin tener que desplazarse a otros municipios y que el instituto cuente con unas instalaciones acordes a las necesidades actuales.